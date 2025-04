Roma Juve, era rigore per i giallorossi il fallo di mano di Kelly? La Gazzetta dello Sport non ha dubbi

Roma Juve, la Gazzetta dello Sport alla luce della partita di ieri dell’Olimpico esamina il presunto fallo di mano di Kelly in area di rigore

Ad aver fatto scalpore ieri sera durante il match tra Roma e Juve terminata 1-1, è stato l’episodio nel finale di primo tempo che ha visto protagonista Kelly.

Il bianconero infatti ha fatto discutere per un presunto fallo di mano sulla conclusione di El Shaarawy. Ma era rigore il contatto da parte dell’ex Premier? La Gazzetta dello Sport non lascia dubbi a riguardo. Il gomito infatti è aderente al busto e dentro la figura, e quindi non c’erano assolutamente gli estremi per un penalty per la squadra di Ranieri