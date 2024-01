Roma in silenzio stampa post Atalanta. Dazn annuncia: «Ecco il motivo»

Roma, il club giallorosso non parlerà al termine della sfida contro i bergamaschi e Dazn ne annuncia il motivo

Il pari con l’Atalanta rallenta la corsa europea della Roma che non va oltre l’1-1 contro la formazione di Gasperini. Ad accendere gli animi in casa giallorossa è stato il rovente finale di gara con la conseguente espulsione di Mourinho per somma di ammonizione, che ha fatto scatenare l’ira del club giallorosso che preferisce secondo quanto riporta Dazn non commentare il match e non si presenterà nessuno a parlare.