Roma, Fonseca: «Un trofeo quest’anno? Ingiusto mettere pressione alla squadra»

Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della gara contro il Torino, ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei giallorossi

Anche la Roma scenderà in campo nella serata di domani per la prima gara del 2020 contro il Torino. Il tecnico dei giallorossi Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia.

«Se è giusto ambire a un trofeo quest’anno? Non è giusto creare questa pressione alla squadra. Abbiamo iniziato un nuovo processo e cambiato molti giocatori. La squadra deve solo pensare alla prossima partita e con il Torino dobbiamo vincere».