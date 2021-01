Roma, Fonseca: «Il derby? Sono solo tre punti ma vogliamo vincere»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Le sue parole

PAROLE TIAGO PINTO – «Ho visto la conferenza di Tiago. Ha parlato di questo progetto, ma ha parlato anche di ambizione ed è importante averla in tutti i momenti. Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuole vincere sempre, questo per me è la cosa più importante».

MAI VINTO UN DERBY – «Ma non ho nemmeno perso. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere».