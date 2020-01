Roma, le parole del tecnico dei giallorossi Fonseca alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus

Domani la Roma scenderà in campo contro la Juventus per i quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei giallorossi Fonseca ha parlato, in conferenza stampa, anche della questione infortunati in vista del derby.

«Se c’è qualche giocatore recuperato? Soltanto Fazio. Perotti non è pronto, così come Pastore e Mkhitaryan. Speriamo che contro la Lazio possa tornare almeno Perotti».