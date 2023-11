Roma, esulta Mourinho: due giocatori verso il recupero per la Lazio 

Esulta il tecnico della Roma José Mourinho, due giocatori si muovono verso il recupero per il derby con la Lazio

Buone notizie in arrivo in casa Roma. Come riportato questa sera da Sky Sport infatti, nel corso dell’allenamento odierno due giocatori giallorossi hanno fatto il proprio rientro in gruppo.

Parliamo di Paulo Dybala e Renato Sanches. Ambedue i talenti saranno convocati per la prossima partita contro il Lecce ed è quindi pressoché certa la loro presenza (a scapito di ricadute) per il successivo derby con la Lazio, in programma il 12 novembre.