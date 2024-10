Roma, caos a Trigoria: conferma Juric, De Rossi bis o... le ultime

Clima pesante in casa Roma: nonostante le rassicurazioni la panchina di Ivan Juric non è al sicuro: le possibili alternative

In casa Roma regna il caos più incontrastato: come riportato da La Repubblica la sensazione è che a Trigoria in questo momento si naviga a vista. Anche se la dirigenza ha confermato Juric e ha detto di non voler cambiare guida tecnica nel breve, ma non è da escludere niente.

Anche in caso di esonero del tecnico croato, non ci sarebbe nemmeno troppa sicurezza sul dopo: si richiamerebbe De Rossi? O si cercherà una terza opzione? Sicuramente un ambiente che contrasta con il clima positivo della Lazio.