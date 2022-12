Roma, per Mourinho è emergenza terzini. E Karsdorp...

Emergenza terzini per la Roma di Mourinho in vista della ripartenza del campionato. E la situazione Karsdorp

Emergenza terzini per la Roma di Mourinho in vista della ripartenza del campionato. E la situazione Karsdorp è tutta da risolvere.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola, con tutta probabilità, non sarà immediatamente disponibile alla ripresa del 4 gennaio contro il Bologna. Il terzino sta recuperando dalla lesione di II grado al retto femorale sinistro e, pur partendo per il Portogallo, continuerà a lavorare a parte, per tornare in campo a metà mese.

All’assenza dell’esterno ex Juventus, si aggiungono i problemi legati all’olanddse,che è sul mercato, ma è stato convocato per la ripresa. Il giocatore però sembrerebbe aver intenzione di presentarsi a Trigoria. Insomma Mou al momento potrebbe contare solo su Zalewski e Celik.