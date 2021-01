Roma, dimenticare in fretta: la tv giallorossa cancella le repliche del derby

La parola d’ordine in casa Roma è dimenticare in fretta cosa è successo nel derby contro la Lazio per ripartire il prima possibile

Dimenticare in fretta il derby. È questo l’obiettivo della Roma, che vuole mettersi subito alle spalle la gara con la Lazio, persa malamente e nettamente.

Come spiega il Corriere della Sera, c’è talmente tanta voglia a Trigoria di guardare avanti che Roma Tv ha deciso di non trasmettere le repliche (già programmate) del match con la Lazio: nessuna decisione imposta dall’alto, ma una scelta editoriale che era già stata fatta in passato in situazioni simili.