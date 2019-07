Roma, conti in rosso: il club ha provato a vendere Trigoria, ma…

Conti in rosso per la Roma: la dirigenza americana ha provato a vendere il centro di Trigoria nei giorni scorsi

Secondo quanto riporta Il Sole 24ore, i conti della Roma sarebbero in rosso e il quadro peggiora giorno dopo giorno. La proprietà americana ha scelto di non optare per la ricapitalizzazione, aggiungendo così altri debiti. E nelle ultime settimane, secondo il quotidiano, si è registrato il tentativo di cedere il centro d’allenamento di Trigoria (di proprietà della AS Roma Real Estate) ad alcuni fondi britannici per circa 30 milioni di euro. L’operazione però non è andata in porto per mancanza di acquirenti.