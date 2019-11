Roma, caso Petrachi: la Procura Federale vuole chiarezza

Continuano le indagini della FIGC sul caso Petrachi: il ds della Roma rischia il deferimento, la società una multa salatissima

Deferimento e squalifica. Tanto rischia Gianluca Petrachi. Sta indagando la Procura Federale per far luce sull’accusa fatta al ds di collaborare con la Roma già ai tempi del Torino.

Un campanello di allarme che è scattato durante una conferenza stampa tenuta dallo stesso dirigente sportivo, in cui ha parlato dell’affare Dzeko all’Inter e di un incontro avvenuto a Maggio. «Lapsus temporale» avrebbe poi dichiarato, giustificazione che non ha impedito l’apertura di un fascicolo e l’avvio delle indagini.

Come riportato da Il Tempo, Petrachi è stato ascoltato il 21 ottobre e nel frattempo sono stati sentiti anche dirigenti del Torino, dell’Inter e alcuni agenti come potenziali testimoni.

A rischiare adesso è anche la stessa Roma che può essere sanzionata con una multa pesantissima, oltre ad un evidente danno all’immagine del club.