Roma-Atalanta, l’esultanza di Zaniolo fa infuriare Mancini: il gesto del difensore è clamoroso

Roma-Atalanta, l’esultanza di Zaniolo ha fatto scalpore durante il match scatenando l’ira irrefrenabile del difensore giallorosso: i dettagli

Il turno di serie A si è concluso con il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Atalanta, con i bergamaschi che grazie al netto 2-0 si avvicinano ulteriormente al primato in classifica occupato dal Napoli a 32. Ad incendiare il match capitolino è stata la rete di Zaniolo, ma in particolare l’esultanza di colui che è un ex della partita, il quale ha festeggiato la prodezza togliendosi la maglia e festeggiando sotto il settore occupato dai tifosi della Dea. Tale gesto però non è piaciuto per niente a Gianluca Mancini, e la sua reazione non è passata affatto inosservata, con il calciatore che ha sfruttato il momento che Zaniolo si rialzava dopo un fallo conquistato per tirargli una manata in faccia.