Roma-Atalanta, l’esultanza di Zaniolo fa infuriare i tifosi giallorossi: fischi all’Olimpico e social bollenti contro di lui

Roma-Atalanta, l’ex giallorosso ha realizzato la rete del definitivo 2-0 ma la sua esultanza ha fatto imbestialire i tifosi della Roma: i dettagli

Come dice una celebre frase, c’eravamo tanto amati e questo non ha escluso Zaniolo e la Roma con il calciatore che ha fatto scatenare l’ira dei tifosi giallorossi durante Roma-Atalanta. L’ex giallorosso ha segnato la rete del definitivo 2-0 che ha decretato i tre punti per i bergamaschi, ma ciò che ha fatto rabbia ai tifosi allo stadio è stata la sua esultanza con tanto di maglietta tolta durante il festeggiamento. Il gesto non è piaciuto per niente alla platea presente che ha coperto il ragazzo di fischi e insulti ma anche i social non sono stati da meno visto che i sostenitori giallorossi hanno ricordato a Zaniolo il passato nella capitale, e in particolare la coppa di Tirana facendogli notare il fatto che ha dimenticato praticamente tutto in pochi istanti.