Lazio, crollo abbonamenti: solo 4.500 rinnovi! Il punto più basso negli ultimi 22 anni

Lazio, si solo registrati solo 4,500 abbonamenti per la stagione 2026/27 in casa biancoceleste. E’ il punto più basso negli ultimi 22 anni

La frattura tra il popolo biancoceleste e la società si fa sempre più profonda. La contestazione della tifoseria nei confronti della dirigenza e del presidente Claudio Lotito sta lasciando un segno tangibile e inequivocabile, riflesso direttamente sui numeri del botteghino.

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Crollo abbonamenti Lazio: i numeri svelati da Il Tempo

Come riportato dal quotidiano Il Tempo, la finestra straordinaria della campagna abbonamenti — in chiusura venerdì 11 settembre alle ore 23:59 — ha fatto registrare appena 200 sottoscrizioni aggiuntive. Il totale attuale si attesta su quota 4.500 tessere vendute: un dato sconfortante che rappresenta il punto più basso toccato dal club negli ultimi ventidue anni.

Crollo abbonamenti Lazio: il confronto impietoso con la scorsa stagione

L’impatto della protesta è evidente se confrontato con la passata annata, quando il club capitolino era riuscito a superare quota 29mila tessere staccate. Questo crollo verticale testimonia il clima di profonda insoddisfazione che si respira nell’ambiente romano, dove la spaccatura tra piazza e presidenza sembra ormai insanabile.

Crollo abbonamenti Lazio: la risposta della curva tra casa e trasferta

L’effetto di questo malcontento si traduce in uno Stadio Olimpico sempre più vuoto nelle gare interne. Al contrario, il supporto della tifoseria non sta venendo meno lontano dalle mura amiche, dove i sostenitori della Lazio continuano a far registrare numeri importanti nei settori ospiti di tutta Italia.