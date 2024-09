Dott. Rodia a LSC: «Patric sostituito per PRECAUZIONE, è da VALUTARE. Castellanos? Ha ANTICIPATO il rientro» - Lazio News 24

Dott. Rodia a LSC: «Patric sostituito per PRECAUZIONE, è da VALUTARE. Castellanos? Ha ANTICIPATO il rientro». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il medico della Lazio Fabio Rodia ha parlato così del problema fisico di Patric:

PAROLE – «Patric ha fatto un’entrata e ha sentito un indurimento. Per precauzione l’abbiamo subito cambiato per evitare eventuali danni per le prossime partite. Vedremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione.

Castellanos? Devo ringraziare la diagnostica che ci ha dato una mano molto importante e i controlli quotidiani che ci hanno permesso di rimetterlo in campo con i tempi giusti, anzi anticipando di qualche giorno».