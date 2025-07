«Lotito? Con lui mai problemi economici, ma sul mercato la Lazio manca su quell'aspetto». Un grande ex dice la sua - Lazio News 24

Condividi via email

Gregucci sulla contestazione: «Gestione Lotito solida ma monotona, servono rischi e ambizione». La situazione attuale

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la recente manifestazione dei tifosi biancocelesti contro la gestione di Claudio Lotito. Le sue parole, pur riconoscendo la solidità economica del club, mettono in luce la stagnazione percepita da parte della tifoseria.

«Questa gestione non ha mai avuto sofferenze economiche» ha sottolineato Gregucci, riferendosi al lavoro di Lotito. «Ma questa è una monotonia per la nostra società. Dovrebbe prendersi dei rischi di azienda o avere uno scouting disumano, ma di passività non ce ne sono».

Parole che descrivono bene il dualismo che da anni accompagna la presidenza Lotito: una stabilità economica che ha garantito continuità e sicurezza, ma che si scontra con l’assenza di un vero slancio verso l’ambizione sportiva. L’ex calciatore biancoceleste riconosce il valore della protesta dei tifosi, ma ne ridimensiona le paure legate alla tenuta del club.

«Ai diecimila di ieri vorrei dire che la disapprovazione è giusta e legittima, ma non si corrono rischi importanti» ha aggiunto. Un messaggio che invita a riflettere sul delicato equilibrio tra solidità gestionale e aspettative sportive.

Gregucci si è poi soffermato sulle parole di Pedro, che nei giorni scorsi aveva parlato di Champions League come obiettivo stagionale. «Pedro ha parlato di obiettivo Champions? Può essere legittimo. Nella passata stagione, fino all’ultima giornata di campionato, la Lazio si è giocata il quarto posto. Penso che la squadra possa stare lì, ma la difficoltà riguarda il numero di pretendenti che hanno quella ambizione».

Un commento lucido che evidenzia sia il potenziale della rosa biancoceleste sia la competitività crescente della Serie A. In questo contesto, secondo Gregucci, serve qualcosa in più: il coraggio di investire, di rischiare, di rompere la routine.

La gestione Lotito, pur apprezzata per la sua stabilità, sembra aver raggiunto un punto di svolta. Per alimentare davvero sogni da Champions, servirà andare oltre l’ordinario. E questo, oggi più che mai, è ciò che chiede gran parte della tifoseria laziale.