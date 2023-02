Rodia a Lazio Style: «Vi aggiorno sulle condizioni fisiche di Romagnoli»

Rodia, il medico della Lazio aggiorna sulle condizioni fisiche di Romagnoli uscito anzitempo contro l’Atalanta

Ai microfoni di Lazio Style al termine della partita persa contro l’Atalanta ha parlato il medico della squadra biancoceleste Rodia, il quale aggiorna sulle condizioni di Romagnoli.

ROMAGNOLI – «La sensazione è che durante un contrasto a centrocampo abbia avuto una sensazione di indurimento a carico del flessore della coscia sinistra. Per prudenza l’abbiamo fatto uscire. Abbiamo bisogno di 48 ore per capire il problema.»

«Speriamo di esserci fermati in tempo, a caldo non abbiamo una diagnosi precisa, domani verrò fatta una valutazione clinica e bisognerà poi aspettare 72 ore per gli esami diagnostici. Va considerato che ha sempre giocato tutte le partite, è stato sottoposto ad un grande stress psicofisico»