Rocchi: «Tuteliamo gli arbitri perché quei ragazzini potrebbero essere dei vostri figli! Inaccettabile quanto successo a Caputi»

Arbitri sotto i riflettori: Gianluca Rocchi analizza la fine del suo percorso e gli attacchi a Ferrieri Caputi. Le dichiarazioni

L’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi è tornato a parlare pubblicamente in occasione del Social Football Summit, evento di grande rilievo andato in scena all’Allianz Stadium. Nel corso del suo intervento, l’ex arbitro ha affrontato diversi temi cruciali legati al mondo della direzione di gara, soffermandosi sulla bellezza di questa professione, ma anche sulle difficoltà e sulle inaccettabili pressioni che i direttori di gara sono costretti a subire nel calcio moderno.

Un’analisi lucida e appassionata che mette al centro il rispetto per la categoria arbitrale e la necessità di proteggere i giovani talenti che si avvicinano a questo percorso formativo e sportivo. Di seguito le dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com:

Le parole chiave per i giovani arbitri secondo Gianluca Rocchi

Interpellato su quale consiglio senta di dare oggi a chi muove i primi passi con il fischietto, Gianluca Rocchi ha tracciato un bilancio emozionante della propria vita professionale vissuta sui campi. Si è espresso così:

«Che cosa consiglieri a un giovane arbitro? A un giovane direi di fare l’arbitro perché è stata la passione più bella della mia vita. Due, direi di divertirsi perché a me manca tantissimo il campo. Un ragazzino che vuole fare l’arbitro può iniziare una scuola di vita che gli servirà anche fuori».

Un messaggio forte e chiaro che sottolinea come l’attività arbitrale rappresenti prima di tutto una straordinaria palestra di crescita personale, capace di forgiare il carattere ben oltre i confini agonistici.

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La difesa dei direttori di gara e il caso di Maria Sole Ferrieri Caputi per Rocchi

Nel corso del suo intervento, l’ex dirigente arbitrale ha voluto porre l’accento sulla totale necessità di proteggere la categoria, puntando il dito contro episodi giudicati intollerabili nel panorama calcistico attuale. Ha dichiarato senza mezzi termini:

«I direttori di gara vanno tutelati: quello che è successo a Maria Sole Ferrieri Caputi è inaccettabile, ad esempio. Tuteliamo gli arbitri perché quei ragazzini potrebbero essere dei vostri figli. I ragazzi vanno tutelati e senza l’arbitro non si può giocare».

Un appello volto a isolare ogni forma di violenza verbale o fisica e a garantire un clima di maggiore serenità per chi dirige gli incontri.

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Come convivere con l’errore secondo Gianluca Rocchi

Un altro tema centrale affrontato durante l’evento riguarda la gestione psicologica dell’errore tecnico, elemento inevitabile in ogni competizione sportiva e particolarmente gravoso per chi assegna la giustizia sul campo.

Interrogato su come si possa insegnare ai ragazzi a superare il momento di difficoltà dopo una sbavatura, Gianluca Rocchi ha offerto una chiave di lettura basata sulla forza mentale e sulla resilienza caratteriale, ribadendo che il valore di un direttore di gara si misura soprattutto nella sua capacità di voltare immediatamente pagina senza perdere la concentrazione necessaria per portare a termine la direzione del match.