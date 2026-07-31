La contestazione a Lotito diventa un caso politico. Rocca: «E’ un tema che esiste! Lazio? Trattata come una società dilettantistica!»

Claudio Lotito è ancora nel mirino dei tifosi! Il presidente della regione Lazio Francesco Rocca ha parlato del caso politico che si sta creando

La contestazione dei tifosi della Lazio nei confronti di Claudio Lotito potrebbe avere conseguenze che vanno oltre il mondo del calcio. Il crescente malcontento della piazza biancoceleste rischia infatti di trasformarsi in un problema politico per il centrodestra, considerando il ruolo del presidente laziale, senatore di Forza Italia.

A esprimere preoccupazione è stato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio ed esponente di Fratelli d’Italia. Intervistato da Il Foglio, il governatore ha riconosciuto l’esistenza della questione, evidenziando quanto sia importante, per chi ricopre incarichi politici, conservare un rapporto diretto con le comunità rappresentate.

Il presidente della Regione non ha nascosto i possibili riflessi elettorali della contestazione. La tifoseria della Lazio rappresenta una componente numerosa e radicata nel territorio, motivo per cui il suo malcontento non può essere ignorato. Le sue parole:

«È un tema che esiste, chi opera in politica un contatto stretto e solido con le comunità. Lotito dovrebbe essere il primo a dare segnali di attenzione. Quella della Lazio è una tifoseria storica della nostra regione, che meriterebbe di essere ascoltata e di avere un rapporto più chiaro con la società. Che lo faccia Lotito, oppure qualcun altro se dovesse decidere di lasciare, mi auguro che venga dato alla Lazio un assetto societario degno della storia del club e di una società quotata in Borsa. La Lazio mi sembra trattata più come una società dilettantistica che come una delle squadre di calcio più importanti d’Italia. È questo che dispiace».

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Claudio Lotito è stato eletto in Molise alle ultime elezioni politiche, ma per il futuro viene ipotizzata anche una possibile candidatura in Calabria. Nella regione, il presidente della Lazio ha recentemente ampliato i propri interessi nel calcio attraverso l’acquisto della Reggina.

La possibilità di una sua presenza anche nella prossima legislatura resta considerata concreta. Tuttavia, la contestazione dei tifosi e le critiche pubbliche espresse da Rocca potrebbero incidere sugli equilibri futuri. Una vicenda nata intorno alla gestione della Lazio rischia così di diventare un caso capace di coinvolgere direttamente anche il panorama politico.