Romagnoli rimane al centro del calciomercato Lazio, l’Atalanta passa all’attacco: Sarri prova a convincerlo

Romagnoli al centro di un grandi dubbi in casa Lazio, il futuro del difensore biancoceleste rimane ancora sospeso tra Qatar e Serie A

La situazione di Alessio Romagnoli continua a essere uno dei casi più intricati del mercato della Lazio. Dopo il mancato trasferimento in Qatar dello scorso gennaio e l’accordo raggiunto a giugno, la trattativa con l’Al-Sadd ha subito un nuovo rallentamento. Il difensore prosegue quindi gli allenamenti a Formello, pur rimanendo in attesa di conoscere la propria destinazione definitiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe riattivata anche la pista che conduce all’Atalanta. Il club bergamasco avrebbe compiuto passi concreti, con Maurizio Sarri impegnato personalmente nel tentativo di convincere il centrale ad accettare il trasferimento.

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Sarri spinge per portare Romagnoli all’Atalanta

Il rapporto tra il difensore biancoceleste e Sarri potrebbe favorire l’operazione in entrata dei bergamaschi. Il tecnico conosce molto bene le caratteristiche del difensore e lo considera un elemento affidabile per esperienza, personalità e capacità di guidare il reparto arretrato.

In caso di approdo a Bergamo, il centrale ritroverebbe Sarri per la terza volta dopo i due periodi condivisi alla Lazio. La stima dell’allenatore non è mai venuta meno e potrebbe rappresentare uno degli argomenti principali utilizzati dall’Atalanta per superare le resistenze del giocatore.

La pista, tuttavia, presenta un ostacolo economico significativo. Per vestire la maglia della Dea, Romagnoli dovrebbe accettare una riduzione dell’ingaggio oppure sottoscrivere un contratto di maggiore durata, così da consentire al club bergamasco di distribuire la cifra complessiva su più stagioni.

L’Al-Sadd resta la destinazione preferita

Nonostante il movimento dell’Atalanta, la soluzione preferita sia dalla Lazio sia dal calciatore continua a essere il trasferimento all’Al-Sadd. Il club qatariota aveva già raggiunto un’intesa nel mese di giugno, ma l’operazione è stata nuovamente frenata da alcune difficoltà emerse nelle ultime settimane.

Romagnoli continua ad aspettare un segnale definitivo, convinto che quella possa essere la destinazione più adatta per iniziare una nuova fase della propria carriera. La Lazio, allo stesso tempo, punta a completare la cessione per liberare spazio nel monte ingaggi e ottenere risorse da utilizzare sul mercato.

Romagnoli è ancora nel gruppo con Gattuso

Nel frattempo, il difensore continua a lavorare regolarmente agli ordini di Gennaro Gattuso. Una situazione particolare, considerando che la società sta cercando una soluzione per la sua partenza mentre il reparto arretrato dispone di poche alternative.

Il tecnico deve gestire il presente senza lasciarsi condizionare dalle trattative. Finché non arriverà un accordo definitivo, Romagnoli resterà a disposizione e proseguirà la preparazione con i compagni fino a quando la situazione non sarà sbloccata ed il centrale potrà iniziare il suo nuovo percorso.