Sirene dalla Premier League per Taylor! Servono 40 milioni per convincere la Lazio

Kenneth Taylor in sei mesi con la maglia della Lazio ha attirato l’interesse di diverse società, dalla Premier potrebbero arrivare delle offerte

Le prestazioni di Kenneth Taylor non sono passate inosservate soprattutto in Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, alcune società di Premier League avrebbero infatti iniziato a raccogliere informazioni sulla situazione del centrocampista. La Lazio, però, non sembra intenzionata a privarsi facilmente di un giocatore considerato centrale nel progetto tecnico di Gennaro Gattuso.

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Taylor, impatto immediato in biancoceleste

Arrivato dall’Ajax, Kenneth Taylor ha impiegato poco tempo per conquistare spazio e fiducia. Il centrocampista si è inserito con naturalezza nei meccanismi della squadra, guadagnandosi stabilmente un posto nella formazione titolare.

La sua capacità di partecipare alle due fasi, accompagnare la manovra e garantire dinamismo nella zona centrale del campo lo ha reso una soluzione difficilmente sostituibile. Nei primi mesi italiani, Taylor ha dimostrato di possedere caratteristiche compatibili con il campionato di Serie A e con le richieste tattiche della Lazio.

Kenneth Taylor Lazio, diversi club inglesi chiedono informazioni

Le prestazioni del centrocampista avrebbero attirato in particolare l’attenzione della Premier League. Diversi club inglesi avrebbero avuto modo di osservare Taylor, arrivando a chiedere informazioni alla società biancoceleste.

Al momento non viene segnalata una trattativa concreta, ma il gradimento proveniente dall’Inghilterra rappresenta un elemento da tenere sotto controllo. Per età, qualità tecniche e capacità atletiche, l’olandese potrebbe infatti risultare particolarmente adatto al ritmo del campionato inglese.

La Lazio è consapevole dell’interesse maturato intorno al giocatore, ma non considera il centrocampista un elemento da sacrificare senza una proposta particolarmente importante.

Kenneth Taylor, valutazione fissata intorno ai 40 milioni

La posizione del club appare chiara: soltanto un’offerta vicina ai 40 milioni di euro potrebbe portare la dirigenza ad aprire una riflessione sul futuro di Kenneth Taylor. Una somma di questo livello permetterebbe alla società di realizzare una plusvalenza rilevante e di avere risorse da reinvestire sul mercato.

L’aspetto economico, tuttavia, non è l’unico elemento da considerare. La partenza dell’ex Ajax priverebbe infatti Gattuso di uno dei punti fermi della squadra e obbligherebbe la Lazio a individuare un sostituto all’altezza.

Taylor, Gattuso non vuole perdere un titolare

Per la formazione biancoceleste, rinunciare a Taylor significherebbe modificare gli equilibri costruiti negli ultimi mesi. Il centrocampista è diventato una presenza costante e il suo rendimento lo ha trasformato in uno dei riferimenti del reparto.

La società non chiude completamente la porta di fronte a un’eventuale cessione, ma ha fissato condizioni molto elevate. Senza una proposta intorno ai 40 milioni, la permanenza di Kenneth Taylor alla Lazio resta lo scenario principale.