Lazio, pace fatta tra Gattuso e Taylor: reintegro in gruppo con lo “schiaffo del soldato”

Tutto è bene quello che finisce bene! Kenneth Taylor e Gennaro Gattuso hanno risolto il diverbio della seduta mattutina di ieri. La ricostruzione

Il caso nato durante l’allenamento mattutino di ieri della Lazio sembra essersi chiuso rapidamente. Kenneth Taylor, inizialmente allontanato dalla seduta per un atteggiamento che non sarebbe stato gradito da Gennaro Gattuso, è stato reintegrato nel gruppo già nel pomeriggio, dopo un confronto diretto con l’allenatore.

Il tecnico biancoceleste ha scelto di intervenire immediatamente, evitando che l’episodio potesse trasformarsi in una frattura più profonda all’interno dello spogliatoio. Dopo aver chiarito la situazione con il centrocampista olandese, Gattuso ha deciso di riportarlo subito al lavoro con i compagni, accompagnando il rientro con un momento scherzoso pensato per ristabilire serenità e compattezza.

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Taylor, il chiarimento con Gattuso

Nel pomeriggio è arrivato il colloquio che ha permesso di superare rapidamente il momento di tensione. Taylor e Gattuso si sono confrontati, chiarendo quanto accaduto durante la seduta precedente.

Il tecnico ha quindi deciso di reintegrare il centrocampista, dimostrando la volontà di non trascinare ulteriormente la vicenda. Per la Lazio si tratta di un passaggio importante, considerando il peso assunto dall’ex Ajax all’interno delle rotazioni e del progetto tecnico biancoceleste.

La scelta di chiudere subito il caso conferma anche l’intenzione di Gattuso di mantenere il controllo dello spogliatoio, senza però trasformare ogni episodio disciplinare in una rottura definitiva.

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Taylor e la punizione scherzosa del gruppo

Il ritorno di Taylor è stato accompagnato da una piccola punizione simbolica. Dopo il consueto torello, il centrocampista olandese è passato attraverso il cosiddetto «schiaffo del soldato», una sorta di corridoio formato dai compagni per accogliere in maniera ironica chi rientra nel gruppo.

Un momento leggero, utilizzato per stemperare la tensione e sancire il ritorno alla normalità. Il sorriso dei compagni e dello stesso giocatore avrebbe così chiuso definitivamente il caso nato poche ore prima.

La priorità della Lazio resta ora il lavoro sul terreno di gioco. Taylor è tornato regolarmente a disposizione e potrà continuare a preparare i prossimi impegni insieme al resto della squadra.

Il messaggio di Gattuso è apparso chiaro: disciplina e rispetto delle regole restano elementi fondamentali, ma dopo un chiarimento è possibile voltare pagina rapidamente. Il caso sembra dunque definitivamente archiviato, con il centrocampista nuovamente inserito nel gruppo e pronto a riconquistare sul campo la piena fiducia del tecnico.