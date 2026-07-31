Gattuso chiede rinforzi a Lotito e Fabiani, il tecnico vuole più alternative in rosa

Gattuso vuole energie fresche per la sua Lazio, ritmo alto in campo ma preoccupazione dietro le quinte per un calciomercato poco brioso

Gennaro Gattuso continua a chiedere intensità, concentrazione e massimo impegno alla sua Lazio, ma dietro la fermezza mostrata quotidianamente durante gli allenamenti starebbe crescendo una certa inquietudine per il mercato. Il tecnico calabrese ha ormai toccato con mano le difficoltà incontrate dal club nel completare la rosa e attende segnali concreti dalla dirigenza.

Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero, l’ex CT non vuole però trasmettere nervosismo all’esterno né offrire alibi ai propri calciatori ma pretende che il gruppo mantenga ritmi elevati e la massima attenzione, indipendentemente dalle operazioni ancora da concludere.

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Gattuso ed il confronto con Lotito e Fabiani

La preoccupazione dell’allenatore riguarda soprattutto la composizione della rosa. Dopo il test con la Flaminia Civita Castellana, l’allenatore ha avuto un confronto con il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani.

Durante il colloquio avrebbe chiesto alla società di accelerare alcune operazioni in entrata. Il tecnico ritiene infatti necessario aggiungere nuovi elementi per aumentare le alternative e affrontare la stagione senza partire con reparti incompleti o soluzioni adattate per raggiungere gli obiettivi preposti e trascorrere una stagione priva di grosse complicazioni.

Il mercato rimane una necessità evidente

La missione della dirigenza non si presenta semplice. Le trattative portate avanti finora hanno incontrato diversi ostacoli e la società capitolina deve muoversi all’interno di precisi parametri economici che limitano l’argine di manovra del direttore sportivo. Gattuso, però, ha bisogno di rinforzi funzionali e pronti a sostenere le sue richieste e dovrà essere, almeno in parte, accontentato.

Il tecnico continuerà a proteggere la squadra dalle tensioni esterne, ma il messaggio rivolto a Lotito e Fabiani appare chiaro: serve uno sforzo per completare il gruppo. La preparazione procede a ritmi elevati, mentre sul mercato la Lazio è chiamata a trovare finalmente l’accelerazione richiesta dall’allenatore.