Roma, la paura di Pruzzo: «Ora va evitato questo scenario»

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, commenta amaramente la sconfitta dei giallorossi in finale di Europa League col Siviglia

Ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo ha dichiarato:

«Se non hai gente abituata a battere i rigori sono guai. La Roma è arrivata alla fine che non ce ne aveva nemmeno uno. Però ci sono stati due o tre giocatori che hanno giocato a livelli troppo bassi. Wijnaldum non l’ha vista quasi mai, e Abraham non ha dato niente alla squadra. E senza Dybala è cambiata la musica. Anche Belotti per l’ennesima volta non è riuscito a tirar fuori la giocata vincente. L’impegno c’è ma non basta. La partita con lo Spezia va vinta in tutte le maniere. Adesso bisogna concentrarsi su quello. Dopo una delusione devi avere le forze di metterti a Trigoria e pensare solo a queste partite. È fondamentale vincere per evitare la Conference. Non so se in futuro si può andare avanti in questa direzione. Mourinho vuole capire se la squadra può essere veramente migliorata o meno».