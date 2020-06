Serie A, Rivera: «Speriamo si concluda il campionato e che tornino i tifosi»

Il campione che ha giocato nel Milan tra gli anni ’60 e ’70, ha espresso il suo parere riguardo la ripartenza della Serie A

Per tre mesi è stato digiuno forzato, ora la Serie A è tornata e tutti gli appassionati potranno fare un’abbuffata di partite da qui ad agosto.

Anche Gianni Rivera è felice della ripresa del campionato. Ecco le sue parole durante la celebrazione del 50esimo anniversario di Messico ’70: «Speravamo tutti ricominciasse il campionato, speriamo anche che si arrivi fino in fondo, sicuramente sarà una fatica tremenda, un anno pesante per tutti i giocatori. Era inevitabile che fosse così. Ma bisognava portarlo a termine, speriamo che non finisca qui e che presto possano tornare i tifosi allo stadio».