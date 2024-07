Ritiro Lazio: pomeriggio libero per la squadra, il report della mattina

Ritiro Lazio, Marco Baroni, dopo la seduta mattutina di allenamento ad Auronzo di Cadore ha concesso il pomeriggio libero alla squadra

Pomeriggio libero per la Lazio dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il tecnico Marco Baroni ha concesso una mezza giornata di riposo in più per la squadra, che riprenderà domani mattina come da programma.

Nella mattina partitella di allenamento tra Verdi e Celesti: i primi Marusic, Casale, Basic, Milani; Rovella, Cataldi; Cancellieri, Akpa Akpro, Pedro; Noslin. I secondi Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dele-Bashiru, Tchaouna; Castellanos. Dopo esercizi 7 contro 6 e poi lavoro atletico prima della fine della sessione mattutina.