Ritiro Lazio, domani prima doppia seduta d’allenamento: i dettagli

Ritiro Lazio: domani prima doppia seduta d’allenamento per i biancocelesti sotto le Tre Cime di Lavaredo

Oggi l’arrivo e la sistemazione in hotel, domani la prima doppia seduta d’allenamento ad Auronzo di Cadore. È tutto pronto per l’inizio ufficiale del ritiro della Lazio. Ecco i dettagli in vista di domani.

«La Prima Squadra della Capitale svolgerà alle 10:30 il primo allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo; i biancocelesti saranno poi nuovamente in scena allo Zandegiacomo alle 17:45.».