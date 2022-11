Ritiro Lazio, niente Argentina: prende corpo l’ipotesi Turchia

Ritiro Lazio, scartata l’ipotesi Argentina. La squadra potrebbe andare in Turchia oppure rimanere a Formello

Niente Argentina, la Lazio non volerà oltreoceano per il ritiro invernale. Sarri ha più volte bocciato la meta, mettendo in risalto le problematiche che ne sarebbero derivate come la lunghezza del volo, le temperature elevate e il fuso orario.

Come riportato da Il Messaggero, sfumano anche la Spagna e il Portogallo, mentre prende corpo l’idea della Turchia (Antalya). Anche se per quest’ultima destinazione bisogna superare l’ostacolo economico: il marketing biancoceleste è a lavoro con gli sponsor, ma ballano ancora 100mila euro.

Quel che è certo è che la Lazio si ritroverà dal 12 al 23 e se non si chiuderà l’accordo lo farà tra le mura casalinghe di Formello.