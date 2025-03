Ritiro Candreva, la Lazio lo saluta così: il messaggio

Condividi via email

La società biancoceleste ha postato un messaggio attraverso i propri canali social per omaggiare l’addio al calcio di Antonio Candreva

Quella di oggi è una giornata particolare per l’ex calciatore della Lazio Antonio Candreva, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e dire addio al calcio giocato.

Il classe 87 ha terminato la sua avventura calcistica con la maglia della Salernitana e in queste ore sono stati tantissimi i messaggi ricevuti dall’ex biancoceleste. Non poteva mancare il post della Lazio, che ha scritto: «Auguri per tutto, Antonio». Di seguito il post.