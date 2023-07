Ritiro Auronzo: terminata la seduta mattutina. Ecco il report completo. Dopo l’allenamento Castellanos si è fermato con i tifosi per firmare i primi autografi

Oggi è iniziata ufficialmente l’avventura di Valentìn Castellanos alla Lazio. Il giocatore per la prima volta è sceso in campo con i compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore, iniziando il suo lavoro di adattamento agli schemi di Maurizio Sarri.

Il suo ruolo sarà quello del vice Immobile, ma a partire da questa mattina ha provato a mettere in difficoltà il suo nuovo allenatore nelle scelte, per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella squadra biancoceleste. Al termine della seduta di allenamento, Castellanos si è fermato con i tifosi capitolini per firmare i primi autografi.