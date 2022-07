Ritiro Auronzo Lazio, differenziato per Romagnoli. Tare segue la seduta mattutina

Ritiro Auronzo Lazio, la squadra di Sarri è scesa in campo per il nono giorno di preparazione. Differenziato per Romagnoli

SEDUTA MATTUTINA – Nono giorno di ritiro per la Lazio ed unica sessione di allenamento in programma: nel pomeriggio, infatti, la squadra sfiderà il Dekani in amichevole.

Come di consueto, la seduta si apre col canonico riscaldamento atletico in campo, dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra. La squadra al completo – eccetto i portieri a servizio di Grigioni – si impegna con un lavoro basato sul possesso palla e i tiri in porta.

All’appello manca anche Romagnoli, il difensore non sarà rischiato neppure nella gara del pomeriggio: sta cercando la sua forma migliore e col prof. Ranzato continua il lavoro in palestra.

Prima di concludere l’allenamento, la solita sessione di calci piazzati. A seguire i ragazzi, da bordo campo, anche Igli Tare.