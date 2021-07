Ritiro Auronzo Lazio: la squadra inizia l’allenamento in palestra VIDEO

Ritiro Auronzo Lazio: inizia l’allenamento domenicale per la squadra di Mister Sarri con un lavoro individuale in palestra

Inizia l’allenamento mattutino della Lazio in questa domenica nel ritiro di Auronzo di Cadore. La squadra biancoceleste ha cominciato la seduta odierna con delle esercitazioni individuali in palestra, come riportato anche dal club sui social.

In particolare, nel video pubblicato dalla società su Twitter si nota come si siano distinti in cyclette Lucas Leiva e Danilo Cataldi. Inizia, dunque, un nuovo allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la preparazione in palestra, i giocatori si sono spostati sul campo dello Zandegiacomo per alcune prove tattiche.