Ritiro Auronzo: lavoro tecnico-tattico per la squadra. Il report completo della seduta mattutina. Terminata la quarta seduta

Oggi è andata in scena la quarta seduta di allenamento della Lazio. Doppia seduta di vigilia in vista dell’amichevole di domani contro l’Auronzo. Sarri nella giornata di ieri ha riabbracciato Immobile e Hysaj, spera che a breve arrivino anche i nuovi acquisti. Ma in attesa, continua il suo lavoro tecnico-tattico con gli elementi a sua disposizione, dividendo i compiti tra la sessione mattutina e quella pomeridiana.

I primi a entrare in campo sono stati i due portieri Provedel e Maximiano, seguiti dal reparto difensivo che ha svolto l’allenamento sul campo adiacente al principale. Mente la difesa concludeva le prove tattiche, sul campo adiacente sono arrivati i centrocampisti e gli attaccanti per iniziare con le esercitazioni atletiche. La squadra si ritroverà in campo alle 17.45 per la seduta pomeridiana.