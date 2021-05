Risultati Serie A: Atalanta in Champions, lo Spezia si salva

Risultati Serie A: in virtù della vittoria sul Genoa, l’Atalanta è matematicamente in Champions. Lo Spezia è salvo, il Torino rischia

Arrivano i primi verdetti in ottica Champions e salvezza. L’Atalanta è per il terzo anno consecutivo alla fase a gironi della massima competizione europea grazie alla vittoria in trasferta sul campo del Genoa. I gol di Zapata, Malinovsky, Gosens e Pasalic. Non bastano ai genoani le marcature di Pandev e Shomurodov.

Lo Spezia intanto ottiene la matematica salvezza vincendo sul Torino con il punteggio di 4-1. I granata ora sono nei guai, devono sperare che domani il Benevento non vinca contro il già retrocesso Crotone. All’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto all’Olimpico Grande Torino.