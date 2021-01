Risparmio Casa è Premium Partner della S.S. Lazio: il comunicato della società biancoceleste apparso sul sito ufficiale

Risparmio Casa mette in rete un nuovo goal nel mondo delle sponsorizzazioni calcistiche. La catena italiana dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona, presente in Italia con più di 100 punti vendita, scende in campo come Premium Partner di S.S. Lazio, con un accordo concluso grazie alla collaborazione di Infront, marketing agent di S.S. Lazio.

“Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso di collaborazione con una squadra ricca di storia, tradizione e allo stesso tempo capacità di guardare al futuro come S.S. Lazio – ha dichiarato Rosanna Ungaro, Direttore Marketing & Comunicazione di Risparmio Casa –

Con questa partnership vogliamo ribadire la nostra vicinanza al mondo dello sport e alla vita dei tifosi, per coinvolgere i nostri clienti e offrire sempre nuove opportunità ed esperienze uniche, potendo contare sulla grande forza e sul riconoscimento che i due brand hanno nel territorio laziale.”

“Siamo molto soddisfatti del rinnovo con un’azienda come Risparmio Casa molto conosciuta sul territorio nazionale e laziale in particolare – ha dichiarato il Responsabile Marketing della S.S. Lazio Marco Canigiani – cercheremo di organizzare iniziative uniche che possano coinvolgere i tifosi biancocelesti con l’obiettivo di consolidare sempre di più la partnership”.

Una collaborazione rinnovata con il club bianco-celeste, a cui l’azienda leader del retail ha deciso di confermare dopo oltre 10 anni la propria fiducia condividendo gli stessi valori positivi e comparendo con il proprio brand in tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla squadra. L’accordo prevede, inoltre, una presenza del marchio di Risparmio Casa sui canali di comunicazione digitali del Club, insieme all’organizzazione di iniziative ed esperienze esclusive previste durante l’anno per coinvolgere consumatori e tifosi, e rafforzare il binomio tra retail e sport.

Risparmio Casa ribadisce così la propria vicinanza al territorio, data da ben 44 store aperti nella regione Lazio, e adesso rivolta agli appassionati che si identificano in una squadra ricca di successi e con 120 anni di storia.