Riso: «La Lazio ci ha provato seriamente per Frattesi! Maldini è forte e lo sanno tutti: si adatterà al calcio di Sarri»

La finestra invernale di mercato è giunta al termine da giorni! In merito, è intervenuto Giuseppe Riso (GR Sports) alle colonne di Tuttosport. Quest’ultimo, ha fatto luce su alcune dinamiche, nonché trattative andate a buon fine. Vi riportiamo le sue dichiarazioni circa la Lazio:

GIOVANE – «Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l’aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l’ideale per esplodere».

FRATTESI – «La Lazio ci ha provato seriamente, ma per Frattesi si erano fatti avanti anche altre squadre dall’estero come il Nottingham Forest. Credo sia normale che Davide volesse giocare di più, un sentimento comune a tutti i giocatori importanti. L’Inter, però, non ha mai aperto a una cessione di Frattesi e devo dire che Davide è felice di essere rimasto: ora sta meglio e finalmente è al 100%, sono sicuro che avrà più spazio e farà bene. C’è un legame speciale tra Frattesi e l’Inter: diciamo che fanno fatica a fare a meno l’uno dell’altra».

MALDINI – «Ritengo la Lazio la piazza giusta per Daniel. Lui è forte e lo sanno tutti: lo dimostrerà, ne sono sicuro. Arriva da un tipo di calcio diverso con Palladino, ma si adatterà a quello di Sarri che potrà valorizzarlo nel migliore dei modi».

