Infortunio Lazzari, il giocatore ai box. Out contro la Juventus: le ultimissime

Infortunio Lazzari, uno stiramento complica i piani. Stop prolungato per il calciatore biancoceleste: cosa trapela

L’infortunio di Manuel Lazzari rappresenta una brutta notizia per la Lazio e per Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore biancoceleste, che era in ballottaggio con Tavares per la posizione di terzino destro nella sfida contro la Juventus, dovrà fare i conti con un infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane. Un forfait che arriva nel momento meno opportuno, considerando l’importanza degli appuntamenti che si dovranno affrontare.

Lazzari Juventus Lazio, lesione al polpaccio e tre settimane di stop

Il difensore ha subito una lesione al polpaccio che lo costringerà a fermarsi per almeno tre settimane come citato. Il problema al muscolo, che già lo aveva bloccato a metà settembre, è tornato a manifestarsi con forza, come confermato dagli esami strumentali. Lazzari, che non si allena con la squadra da due giorni, ha già avviato il protocollo riabilitativo per cercare di tornare il prima possibile in campo. La sua assenza, tuttavia, influirà su un calendario fitto di partite cruciali per la Lazio.

Lazzari Juventus Lazio, le gare che salterà

Con la sua indisponibilità, Lazzari salterà sicuramente le prossime quattro partite. Oltre alla sfida di Serie A contro la Juventus prevista per l’8 febbraio, il terzino sarà assente anche nelle partite contro Atalanta (14 febbraio) e Cagliari (21 febbraio). In aggiunta, il difensore non prenderà parte alla sfida di Coppa Italia contro il Bologna (11 febbraio), un match che si preannuncia fondamentale per le ambizioni della Lazio in questa competizione.

Il timing dell’infortunio non poteva essere peggiore. Sarri, già alle prese con altri dubbi di formazione, dovrà quindi rivedere le sue scelte per il reparto difensivo. L’alternativa naturale sembra essere Tavares, ma con il ritorno di Lazzari previsto per il mese di marzo, il tecnico biancoceleste dovrà fare affidamento su altri interpreti in queste settimane di assenza.

