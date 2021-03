Rinvio Lazio Torino, palla al Tribunale: si può giocare ad aprile

Rinvio Lazio Torino, ora la palla passa al Tribunale. Ecco quando potrebbe essere recuperata la sfida di campionato

All’Olimpico, alle 18.30 del 2 marzo, è scesa in campo soltanto la Lazio. Il Torino non si è presentato ma ora il Giudice Sportivo può disporre il rinvio, senza creare un caso giuridico come per Juve Napoli.

Come spiega La Stampa, la gara si può giocare in aprile. Il Giudice Mastrandrea potrebbe obbligare la Lega a trovare una nuova data, senza assegnare la sconfitta a tavolino e penalità in classifica ai granata.