Rinnovo Sarri, giovedì firma e ufficialità: le ultime

Tutto fatto per il rinnovo di Maurizio Sarri: giovedì 23 dicembre è prevista la firma e l’ufficialità del prolungamento fino al 2025

La Lazio e Maurizio Sarri hanno raggiunto l’accordo totale per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno del 2025, con l’ingaggio che passerà dagli attuali tre milioni a quattro più premi. Come riporta Il Messaggero, l’incontro per la firma e la conseguente ufficialità è previsto per giovedì 23 dicembre a Formello, all’indomani della sfida col Venezia e prima delle festività natalizie.

Nonostante i risultati altalenanti di questa prima parte di stagione, Lotito non ha dunque arretrato di un millimetro nella fiducia incondizionata al Comandante che ora avrà quattro anni e mezzo di tempo per sviluppare il suo progetto.