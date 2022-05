Rinnovo Sarri, cena con Lotito: il presidente vuole farne un simbolo della lazialità

Il presidente della Lazio Lotito ha portato Sarri a cena fuori per discutere del rinnovo. Il patron vuole fare dell’allenatore un simbolo

In casa Lazio tiene sempre banco il rinnovo di Maurizio Sarri, ancora in bilico con l’allenatore che vuole garanzie sul progetto futuro e sul mercato. E per convincerlo a firmare, come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Claudio Lotito ha portato a cena il tecnico per cercare di toccare le corde giuste dell’emotività e dei sentimenti. A tavola c’era anche Marina, la moglie di Sarri, e Cristina Mezzarona, la first lady del patron biancoceleste.

Erano in quattro, in incontro significativo per dare importanza al rapporto. Lotito ha rivelato a Sarri di volerne fare un simbolo della famiglia della Lazio, per il presidente è lui l’uomo giusto per la rifondazione; un maestro capace di far crescere e migliore i calciatori. L’allenatore, dal canto suo, ha chiesto tempo. Vuole certezze sul progetto. Lotito, però, non ha paura di essere piantato in asso da Mau.