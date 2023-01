Rinnovo Romero, a giorni la firma. E c’è una novità

Sono giorni decisivi per il rinnovo di Luka Romero: l’argentino firmerà fino al 2026 con opzione per il 2027

Quelli in arrivo saranno i giorni decisivi per il rinnovo di Luka Romero. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, l’accordo è stato ormai definito in tutti i dettagli e alcuni rappresentanti del ragazzo, presenti giovedì all’Olimpico per la gara di Coppa Italia contro il Bologna, si sono fermati a Roma per concludere l’affare.

La novità del nuovo accordo sta nel fatto che nel prolungamento fino al 2026 con ingaggio da 800mila euro è stata aggiunta anche un’opzione fino al 2027. A breve è attesa l’ufficialità.