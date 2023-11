Provedel il meno pagato dei titolari della Lazio: Lotito ha detto questo al suo agente

Provedel è uno dei pilastri della Lazio di Sarri ma è anche il meno pagato dei titolari: Lotito rassicura l’agente sul rinnovo

Ivan Provedel è sicuramente uno dei simboli della Lazio di Maurizio Sarri. Il premio Pulici ritirato la settimana scorsa incarna perfettamente lo spirito laziale del portiere che però, paradossalmente, è il meno pagato dei titolari del club biancoceleste (un milione più 300mila euro di bonus).

Come riferito dal Corriere dello Sport però, in uno degli incontri “volanti” all’Olimpico, Claudio Lotito ha già rassicurato il suo agente: presto verrà convocato per discutere il meritato adeguamento e, perchè no, anche un rinnovo del contratto.