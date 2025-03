Rinnovo Pedro, più vicine le parti per prolungare: le ultime

Rinnovo Pedro, l’attaccante spagnolo protagonista di una stagione brillante: le ultime sul rinnovo dell’ex Barcellona

Rinnovo Pedro, la stagione dello spagnolo sta lasciando a bocca aperta tutti gli appassionati di questo sport che non smettono mai di stupirsi per le qualità di questo giocatore. Nonostante l’età avanzi, la qualità, la tecnica e l’eleganza del giocatore rimangono indiscutibilmente un’arma in più per la Lazio, sia in Italia che in Europa.

Per questa ragione, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb, sembra essere sempre più vicino l’accordo per prolungare il contratto del giocatore biancoceleste. Una notizia che di sicuro farà grande piacere ai tifosi che sperano di godersi il talento spagnolo ex Barcellona più a lungo possibile.