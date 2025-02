Rinnovo Pedro, Lotito fa chiarezza: «Vi spiego come stanno attualmente le cose»

Rinnovo Pedro, il presidente biancoceleste fa il punto della situazione sul futuro dello spagnolo rilasciando queste parole

In occasione dell’evento tenuto alla Camera dei deputati, Claudio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del rinnovo di Pedro, rilasciando a riguardo queste parole

RINNOVO PEDRO – Il rinnovo di Pedro? Non riesco a capire perché si parla sempre dei rinnovi o del prezzo dei giocatori. Questa società è gestita da Lotito che ha assunto l’onere e l’onore di rappresentarla per gestirla nel migliore dei modi, a tutela degli interessi esclusivi del club. Deciderà Pedro se continuare o meno, la società è a disposizione per trovare la soluzione migliore