Rinnovo Patric, il giocatore ora può firmare: la situazione

Rinnovo Patric, adesso la firma sembra essere più vicina: Sarri spinge per trattenerlo, nonostante il corteggiamento del Valencia

Per Patric, la firma non è più così lontana. Il dfensore è stato più volte elogiato da Sarri e lo stesso allenatore starebbe spingendo per trattenerlo a Formello: sotto la sua guida ha trovato continuità, rivelandosi una preziosa risorsa in tempo di necessità.

Come rivelato da Alfredo Pedullà, nonostante il corteggiamento del Valencia, ora può rinnovare.