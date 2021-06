Rinnovo Marusic, la Lazio prepara la mossa: l’Inter attende

La Lazio si prepara a lavorare anche per il rinnovo di Adam Marusic: nel frattempo, l’Inter attende gli sviluppi in disparte

Una delle questioni sul taccuino di Igli Tare, dopo la conclusione della questione allenatore e i preparativi per il mercato, c’è quella dei rinnovi. In particolare, una delle operazioni più delicate è quella del rinnovo di Adam Marusic.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta preparando la mossa per prolungare il contratto del montenegrino, in scadenza nel 2022, ed è pronta ad incontrare il suo agente Mateja Kezman, che chiederà un aumento dello stipendio per il suo assistito (adesso intorno agli 800mila euro). Nel frattempo, però, una contendente aspetta in disparte: si tratta ancora una volta dell’Inter. Simone Inzaghi, infatti, vorrebbe un sostituto conosciuto ed affidabile per Hakimi, pronto a lasciare i nerazzurri, e avrebbe individuato nel 77 biancoceleste il prescelto.