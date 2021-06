Calciomercato Lazio, tutti gli obiettivi per il cambio di modulo

La Lazio si prepara ad accogliere Maurizio Sarri ed è attiva nel calciomercato per attuare il cambio di modulo con il nuovo tecnico

Questi sono giorni frenetici a Formello: la Lazio sta lavorando per la prossima stagione ed oggi potrebbe dare l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Per questo, il ds Igli Tare sta lavorando molto anche per il calciomercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore biancoceleste ha individuato determinati obiettivi per accontentare il nuovo tecnico e passare dal 3-5-2 al 4-3-3. Sulla lista ci sono Hysaj e Maksimovic, entrambi in uscita dal Napoli e conosciuti bene da Sarri. Inoltre, da tempo sembra avviata una trattativa con il Cagliari per uno scambio tra Fares e Lykogiannis, oltre all’interesse di lunga data per il centrocampista uruguayano Nandez. Negli ultimi giorni si è parlato anche di Thorsby della Sampdoria, mentre in attacco continuano ad essere i caldi i nomi di Santos Borré, in scadenza con il River Plate, e di Josip Ilicic, in uscita dall’Atalanta. Delle mosse interessanti per costruire la Lazio del futuro.