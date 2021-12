Rinnovo Luiz Felipe, trattativa ad oltranza per il brasiliano: la situazione

Il rinnovo di Luiz Felipe, in scadenza di contratto a giugno, non si è ancora concretizzato: le trattative proseguono senza sosta

In casa Lazio continuano le trattative per quanto riguarda il rinnovo di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano è in scadenza il prossimo 30 giugno e non ha ancora trovato l’intesa con Tare e Lotito.

Come riporta Il Messaggero oggi in edicola, i biancocelesti avrebbero offerto una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro, Luiz Felipe ne chiede 2.5 e complice l’imminente scadenza potrebbe spingersi fino a tre. Tra un mese potrà firmare a zero con un altro club. In vista di giugno Milan e Inter sono sulle sue tracce, allettate dalla possibilità di non dover pagare il cartellino del calciatore.