Rinnovo Felipe Anderson, clamorosa indiscrezione: Lotito accelera, cosa ha fatto il patron

Rinnovo Felipe Anderson, clamorosa indiscrezione sul brasiliano: Lotito la settimana scorsa ha avuto un contatto con la sorella agente

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca per quanto riguarda il rinnovo di Felipe Anderson.

Il brasiliano da novembre sembra avere un accordo verbale, non ancora formalizzato, con la Juve per il trasferimento a parametro zero al termine della stagione. Tuttavia Lotito non vuole mollare e la scorsa settimana ha avuto un importante contatto con Juliana, sorella-agente dell’ex Porto. Si entra nella fase calda.