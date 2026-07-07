Cataldi, il centrocampista spinge per il rinnovo a vita! Cosa filtra

Rinnovo Cataldi, il centrocampista spinge per il prolungamento del contratto a vita con la Lazio! Gli ultimi sviluppi

Il legame tra la Lazio e i suoi uomini simbolo si consolida ulteriormente in vista del nuovo ciclo tecnico. Nel calcio moderno le storie d’amore infinite sono ormai una rarità, ma a Formello si lavora per blindare una delle colonne storiche dello spogliatoio.

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Cataldi vuole legarsi alla Lazio fino a fine carriera

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Danilo Cataldi ha espresso la chiara volontà di firmare un rinnovo a vita con il club capitolino. Tagliato il prestigioso traguardo del ventesimo anno in biancoceleste tra settore giovanile e prima squadra, il centrocampista intende superare le difficoltà degli ultimi mesi e restare a Roma fino al termine della sua attività agonistica. L’intesa per prolungare l’attuale accordo, in scadenza nel 2027, ha già incassato il totale benestare del calciatore.

Il rientro a Formello e la centralità con Gattuso

La parabola del regista romano è stata caratterizzata da un forte spirito di resilienza. Soltanto due stagioni fa, in coincidenza con l’arrivo in panchina di Marco Baroni, alcune frizioni societarie lo avevano costretto all’esilio temporaneo alla Fiorentina. Una volta rientrato alla base, tuttavia, il centrocampista si è ripreso le chiavi della mediana e manterrà una centralità assoluta anche nello scacchiere tattico del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che lo considera un leader imprescindibile.

L’operazione per pubalgia rallenta il ritorno di Cataldi

Al momento l’unico ostacolo è di natura fisica. Subito dopo la fine del campionato il giocatore si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una fastidiosa pubalgia. Cataldi sta lavorando duramente a Formello per accelerare il recupero, ma servirà ancora del tempo prima di rivederlo pienamente a disposizione sul rettangolo verde.